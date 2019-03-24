Erdoğan: Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz Erdoğan: Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz.

Erdoğan: Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz.

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