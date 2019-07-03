0553 313 94 23

Erdoğan, Xi Jinping ile son 1 ayda 3. kez görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan ile Çin lideri Xi Jinping arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:32
Erdoğan, Xi Jinping ile son 1 ayda 3. kez görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in resmi davetlisi olarak 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret etti." dedi.

İki lider 1 ayda 3. kez görüştü

İki liderin CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi’nin ardından 1 ayda 3. kez görüştüğünü kaydeden Altun, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen zirveye ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Pekin’de bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki lider, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun Batı ve Doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.

Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

Çin temaslarında, Uygurlar dâhil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegâne temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

Çin tarafı ayrıca, Sincar Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fahrettin Altun
  3. Xi Jinping

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wimbledon 2019 hangi kanalda yayınlanacak?
    1. Wimbledon 2019 hangi kanalda..
    2. Cemil Çiçek'ten 'maaşlara zam'..
    3. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    4. Mersin'deki metil alkolden zehirlenme..
    5. Ot yangını korkuttu
    6. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    7. "Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en..
    8. Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan..
    9. Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd Beşiktaş..
    10. Carlos Eduardo kimdir nereli ve kaç..
    11. Aydın: “MHP Genel Başkanı Bahçeli,..
    12. Erdoğan, Xi Jinping ile son 1 ayda 3...
    13. Herrera, Atletico Madrid'de
    14. Fenerbahçe Max Kruse'la 3 yıllık..
    15. Halı ve koltuk lekeleri nasıl çıkar?
    16. Tokat’ta orman yangını
    17. Osmancık Belediyesi’nden pirinç..
    18. Denizlispor'dan "aile tribünü"..
    19. Kruse, resmen Fenerbahçe’de
    20. Erzurum'daki trafik kazası
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz