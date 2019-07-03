Erdoğan, Xi Jinping ile son 1 ayda 3. kez görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in resmi davetlisi olarak 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret etti." dedi.

İki lider 1 ayda 3. kez görüştü

İki liderin CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi’nin ardından 1 ayda 3. kez görüştüğünü kaydeden Altun, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen zirveye ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Pekin’de bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki lider, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun Batı ve Doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.

Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

Çin temaslarında, Uygurlar dâhil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegâne temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

Çin tarafı ayrıca, Sincar Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."