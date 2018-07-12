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Erdoğan, Vladimir Putin ve Ruhani zirvesi, yakında Tahran'da

İran devlet televizyonu, üç liderin Suriye'deki son durumu masaya yatıracağını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
Erdoğan, Vladimir Putin ve Ruhani zirvesi, yakında Tahran'da

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, Astana barış sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Ruhani'nin Suriye konulu bir sonraki zirvesinin yakında Tahran'da gerçekleşeceğini söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Velayeti, İran devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamasında, Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Suriye konulu bir sonraki üçlü görüşmesinin yakın zamanda İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağını söyledi.

Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki çatışmaların sonlanması amacıyla yaptığı son üçlü görüşme, nisan ayında Ankara'da gerçekleşmişti.

Velayeti'nin bu açıklaması, Rusya lideri Putin'le dün Moskova'da yaptığı görüşmeyi izledi.

İranlı danışman ayrıca, Putin'le görüşmesinin 'çok yapıcı ve dostça' geçtiğini söyledi. Rusya'nın İran'ın petrol sektörüne yatırım yapmayı istediğini belirten Velayeti, şöyle devam etti: "Liderimiz (Hamaney) stratejik ortağımız olarak Rusya'yla ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyor. Bu yol devam edecek. Rusya İran'ın petrol sektörüne yatırım yapmaya hazır."
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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