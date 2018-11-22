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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüşebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile gündemden düşmeyen Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceği öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüşebilir!

Reuters haber ajansının, Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceği bildirildi.

Kalın: Böyle bir şey olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Programa bakıyoruz, böyle bir şey olabilir" sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu’na katıldı. "Rusyayla iyi ilişkilerimiz Avrupayla, Amerikayla iyi ilişkiler içinde olmamıza engel teşkil etmez. 2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek. Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir. TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir." açıklamalarında bulundu.

30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G-20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşebileceğini bildirmişti.

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, ay sonunda başkent Buenos Aires'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Arjantin Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) ve dünyadaki diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 22 bin 700 kolluk kuvveti hazır bulunacak." dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
  3. G-20 Liderler Zirvesi

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