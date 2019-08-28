Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Velandia, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Velandia'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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