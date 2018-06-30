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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Dünyanın sayılı bilim tarihçilerinden Profesör Doktor Fuat Sezgin’in vefatından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım taziye mesajı yayınladı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Dünyanın sayılı bilim tarihçilerinden Profesör Doktor Fuat Sezgin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Profesör Sezgin’in vefatından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım taziye mesajı yayınladı.

"MEDENİYETİMİZİN VE TARİHİMİZİN UYANIŞINA ÖNCÜLÜK EDEN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

"BİTLİS'TEN BAŞLAYIP İLMİN ZİRVESİNE UZANAN HAYAT ÖYKÜSÜ..."

Başbakan Yıldırım ise mesajında, dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Prof. Dr. Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. 

Sezgin'in Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdüğünü ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükseldiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

Türkiye’nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ediyorum. Büyük alim Sezgin'e Allah’tan rahmet; sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum.

NAMAZI FATİH'TEN KALKACAK

Fuat Sezgin’in cenaze namazı, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nden kalkacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:36
  1. Bitlis
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binali Yıldırım
  4. Fuat Sezgin
  5. taziye mesajı

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