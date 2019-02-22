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Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

22 Şubat 2019 Cuma 00:23
Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 00:23
  1. cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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