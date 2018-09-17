Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat: Silahlardan arındırılmış bölge

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

Biz Rusya olarak İdlib çatışmasızlık bölgesini kuran ülkelerden biriyiz. Bizim endişemiz, İdlib'teki savaşçılardan Halep'e ve Rus üslerine tehlikesi de var.

İDLİB'TE SİLAHSIZLANMA BÖLGESİ KARARI ALINDI

Bugün yapılan görüşmelerde bu durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve şu kararı aldık:

15 Ekim'de 15-20 km'ye kadar savaşçılar bu bölgeden çekilecekler, bu alan silahsızlanma bölgesi olacak.

ERDOĞAN'IN DA TEKLİFİYLE AĞIR SİLAHLAR BÖLGEDEN ÇEKİLECEK

Sayın Erdoğan'ın teklifiyle, bütün muhalif grupların ağır silahlarının bölgeden çekilmesi kararı alındı.

Bölgede Türk ve Rus askerler tarafından ortak denetim yapılacak.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kıymetli dostum ile bu yıl 4'üncü kez bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış alanlar oluşturulması üzerine mutabık kaldık.

Muhalifler bulundukları alanda kalmaya devam edecek.

Rusya ve Türkiye koordineli devriye faaliyeti gösterecek.

Radikal gruplar söz konusu alanda faaliyet göstermeyecek.

Ayrıntılar Geliyor...