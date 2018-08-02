0553 313 94 23

Rusya'dan et ithalatı süreci başladı

Güney Afrika’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı "Rus eti" sohbetinin ardından Rusya’dan et ithalatı için süreç başlatıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:56
Rusya'dan et ithalatı süreci başladı

Edinilen bilgiye göre, Rus yetkililerinin, “ilk parti et gitti” açıklamalarına karşın et ithalatı için çalışmalar devam ediyor. Buna göre Tarım Bakanlığı yetkilileri, hem helal kesim, hem de veterinerlik denetimi için Rusya’da incelemelerde bulunacak. 

DANA, KAZ VE ÖRDEK

Rusya’dan önce dana, sonra kaz ve ördek eti gelecek. Rusya’dan et ithalatının 7 Eylül’de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin İstanbul’da gerçekleştireceği zirveden önce hayata geçirilmesi bekleniyor. 

Erdoğan ile Putin arasında BRICS Zirvesindeki görüşmede ilginç bir yemek daveti diyaloğu yaşanmıştı. Basına açık görüşmenin son kısmında kameralar önünde Putin, Erdoğan’a yemek davetini hatırlatarak, “Beni restorana davet edecektiniz hani” demişti.

Erdoğan da Putin’e, “Ettim, bekliyorum” karşılığını vermişti. Putin’in, “Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak” sözleri üzerine Erdoğan da, “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim” diye yanıt vermişti.

İki lider ithal et konusunda anlaşırken, uçak krizinin ardından ticarette başlayan sıkıntıların da tamamen giderildiği ifade edildi. 

Buna göre başta domates olmak üzere bütün tarım ürünlerinin Rusya’ya sevkiyatında artık bir engelleme konulmuyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 07:56
  1. İstanbul
  2. rusya
  3. et ithalatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partili Başkan hayatını kaybetti
    1. Saadet Partili Başkan hayatını kaybetti
    2. Bangladeş'te öğrenci protestoları..
    3. Uyuşturucu krizine giren genç kendini..
    4. Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    5. Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr
    6. Bekir Bozdağ: ABD'nin kararı akıl..
    7. Zamlar sanayiciyi zorlayacak
    8. Uykusuzluğa doğal çözüm!
    9. Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri..
    10. Köylüler şoke oldu! Bahçede bu halde..
    11. Mardinli Hacı adayları kutsal..
    12. KTÜ taban puanları ve başarı..
    13. Emre Akbaba transferi son buldu! İşte..
    14. "Erdoğan'ın hatrı için!"
    15. İstanbul'da hız terörü! 299..
    16. Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren..
    17. Kılıçdaroğlu'nun kovmak istediği..
    18. Bitlis'te ByLock kullanan eski polis..
    19. 27 asker hakkında gözaltı kararı!
    20. Mahkum önce doktoru bıçakladı, sonra..
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları