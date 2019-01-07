Erdoğan ve Putin 1 senede 25 kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, sorunlara diplomatik çözüm bulabilmek için sık sık görüşüyor. Erdoğan ve Putin arasında 2019’un ilk görüşmesinin bu ay içinde yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019 yılının ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık'ta Rusya'daki temaslarının ardından gözler, iki liderin biraraya geleceği toplantıya çevrildi.

S400 anlaşması masada

Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in görüşmelerinde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

Fırat'ın doğusu öncelikli gündem

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'ye yönelik, "Bize söz verdiler 'onlardan (PYD/PKK) orayı boşaltacağız, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz" açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

2018'de 25 görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 2018'de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen bir diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Ayrıca iki lider, geçen sene 6 zirvede biraraya geldi.

Paris'te yüzyüze

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

6 zirvede biraraya geldiler

Erdoğan ve Putin, 4 Nisan 2018'de Ankara'da, 7 Eylül'de Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz'da 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi, 17 Eylül'de Soçi Zirvesi, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede biraraya geldi. İki lider ayrıca Astana süreci kapsamında Suriye'deki sorunun çözümü noktasında 2018 boyunca önemli adımlar atarken, bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda da yoğun temaslarını sürdürdü.