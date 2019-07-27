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Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hadımköy'deki Baykar'a ziyarette bulundu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:29
Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Baykar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:29
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