Erdoğan ve Kitaroviç'ten ortak basın toplantısı...Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım, kültür ve sanat alanlarında işbirliği, bunun yanında SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi, ki o da burada imzalanmış bulunuyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunları uygulamaya geçirmekte de kararlıyız. Bu metinleri ülkemiz arasındaki kültürel ve insanı bağların güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlarda aynı hassasiyeti paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliğinde en büyük desteklerden biri olmuştur. Bu destek üstleneceği dönem başkanlığında inanıyorum ki, daha da güçlenecektir."

BİRLEŞİK KRALLIK'LA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

"Bizler Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için muhataplarımızla temas halindeyiz. 2017 yılında ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı."

HIRVATİSTAN'DAKİ MÜTEŞEBBİSLERE ÇOK CİDDİ DESTEK VERİLİYOR

"Alınmamız gereken bazı tedbirler var. Karma Komisyon gibi mekanizmaları canlandırmamız gerekiyor. İşadamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sürdüreceğiz. Sayın Başkana ifadeğ ettim ilk Zagrep'deki ziyaretimize işadamlarımızla gelip karşılıklı olarak Hırvat işadamlarımızı toplayıp, çok ciddi bir sıçramanın kararını alalım. Sayın Cumhurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbislerimize gerçekten ciddi destek veriyor. Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoşgeldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum."

KİTAROVİÇ: İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL DÜZEYDEDİR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'in açıklamaları:

"Ankara'da bizi güzel karşılamaktan dolayı, burada konuştuğumuz konulardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sizin 2016 yılında geldiğinizde o Ekonomik Forum'da çok önemli sonuçları aldık. İkili ticarette yüzde 29 artış yaşandı. Dolayısıyla bu alanda çok daha iş yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı, Hırvatistan ve Türkiye çok derin ilişkilerdedir. Bugün de mükemmel düzeydedir. Özellikle ilişkilerimizin genişlemesinde, özellikle ekonomik anlamında."

"AB BAŞKANLIĞIMIZDA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEĞİZ"

"Ben de sayın Cumhurbaşkanı ve TİKA'ya teşekkür ediyorum yeni bir İslam merkezi kurulduğu için. Hırvatistan Türkiye'yi AB üyeliğinde destekleyecektir. Biz de 2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını üstleneceğiz ve Türkiye'ye destek vereceğiz. Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye olarak üç kurucunun birbirmize daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Bosna-Hersek konusunu konuştuk. Bu konuda hükümetler seviyesinde çalışmamız gerekiyor. Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor. Mülteciler konusunda da Türkiye mühim bir görev yapıyor. Türkiye'ye mültecilere yer verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...