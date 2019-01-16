0553 313 94 23

Erdoğan ve Kitaroviç'ten ortak basın toplantısı...Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım, kültür ve sanat alanlarında işbirliği, bunun yanında SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi, ki o da burada imzalanmış bulunuyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunları uygulamaya geçirmekte de kararlıyız. Bu metinleri ülkemiz arasındaki kültürel ve insanı bağların güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlarda aynı hassasiyeti paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliğinde en büyük desteklerden biri olmuştur. Bu destek üstleneceği dönem başkanlığında inanıyorum ki, daha da güçlenecektir."

BİRLEŞİK KRALLIK'LA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

"Bizler Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için muhataplarımızla temas halindeyiz. 2017 yılında ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı."

HIRVATİSTAN'DAKİ MÜTEŞEBBİSLERE ÇOK CİDDİ DESTEK VERİLİYOR

"Alınmamız gereken bazı tedbirler var. Karma Komisyon gibi mekanizmaları canlandırmamız gerekiyor. İşadamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sürdüreceğiz. Sayın Başkana ifadeğ ettim ilk Zagrep'deki ziyaretimize işadamlarımızla gelip karşılıklı olarak Hırvat işadamlarımızı toplayıp, çok ciddi bir sıçramanın kararını alalım. Sayın Cumhurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbislerimize gerçekten ciddi destek veriyor. Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoşgeldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum."

KİTAROVİÇ: İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL DÜZEYDEDİR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'in açıklamaları:

"Ankara'da bizi güzel karşılamaktan dolayı, burada konuştuğumuz konulardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sizin 2016 yılında geldiğinizde o Ekonomik Forum'da çok önemli sonuçları aldık. İkili ticarette yüzde 29 artış yaşandı. Dolayısıyla bu alanda çok daha iş yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı, Hırvatistan ve Türkiye çok derin ilişkilerdedir. Bugün de mükemmel düzeydedir. Özellikle ilişkilerimizin genişlemesinde, özellikle ekonomik anlamında."

"AB BAŞKANLIĞIMIZDA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEĞİZ"

"Ben de sayın Cumhurbaşkanı ve TİKA'ya teşekkür ediyorum yeni bir İslam merkezi kurulduğu için. Hırvatistan Türkiye'yi AB üyeliğinde destekleyecektir. Biz de 2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını üstleneceğiz ve Türkiye'ye destek vereceğiz. Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye olarak üç kurucunun birbirmize daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Bosna-Hersek konusunu konuştuk. Bu konuda hükümetler seviyesinde çalışmamız gerekiyor. Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor. Mülteciler konusunda da Türkiye mühim bir görev yapıyor. Türkiye'ye mültecilere yer verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:11
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Brexit açıklaması: Temas halindeyiz
    1. Erdoğan'dan Brexit açıklaması: Temas..
    2. Yurtta kış
    3. Kırşehir'de eğitime kar engeli
    4. ABD'ye kötü haber! Sınıra doğru..
    5. Şile'de tek katlı ev alev alev yandı
    6. Sahte bileziği kuyumcuya satmak..
    7. Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    8. Karne korkusuyla evden kaçan liseli 3..
    9. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    10. "Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm..
    11. Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci)..
    12. Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini..
    13. Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak
    14. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne cami..
    15. Yemen'de BAE'nin kontrolündeki..
    16. Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart
    17. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit..
    19. Ölüdeniz'de sahile vuran dev dalgalar..
    20. Teröristlerin ayarları bozuldu:..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?