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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasından satır başları;

- THY'nin ÇAD seferleri haftada 3'e çıkacak.

- FETÖ ile mücadelede örnek dostluk sergileniyor

- Afrika ile işbirliğimizi ileriye taşıyacağız

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle;

- İşbirliği için ortak irade var

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İdris Debi Itno

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