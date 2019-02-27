Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno'dan ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor.27 Şubat 2019 Çarşamba 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasından satır başları;
- THY'nin ÇAD seferleri haftada 3'e çıkacak.
- FETÖ ile mücadelede örnek dostluk sergileniyor
- Afrika ile işbirliğimizi ileriye taşıyacağız
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle;
- İşbirliği için ortak irade var
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