Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno'dan ortak açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasından satır başları; - THY'nin ÇAD seferleri haftada 3'e çıkacak. - FETÖ ile mücadelede örnek dostluk sergileniyor - Afrika ile işbirliğimizi ileriye taşıyacağız Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle; - İşbirliği için ortak irade var

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.