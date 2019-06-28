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Erdoğan ve eşi Japonya’da Türk vatandaşlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:00
Erdoğan ve eşi Japonya’da Türk vatandaşlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldikleri Japonya’nın Osaka şehrinde otel çıkışı vatandaşları selamladı. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:00
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