Başkan Erdoğan ile Refah lideri Fatih Erbakan Haliç'in iki yakasında buluştu

Yeniden Refah Partisi'nin kuran Genel BaşkanFatih Erbakan, Milli Görüş geleneğinde olduğu gibi dün Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde partiyi dualarla kurduğunu duyurmasının ardından bugün de Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti ve meydanda bir konuşma gerçekleştirdi.

Haliç'in iki yakasında toplantı

Erbakan'ın Eyüp Sultan Camii'nde olduğu saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haliç'in karşı yakasında bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.