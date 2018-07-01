Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra ilk kez yan yana görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu Fuat Sezgin Hoca için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde aylar sonra yan yana poz verdi.01 Temmuz 2018 Pazar 14:31
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenaze töreni İstanbul Fatih Camii’nde düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu birlikte katıldı. Erdoğan ve Davutoğlu cenaze vesilesiyle aylar sonra ilk kezyanyana poz verdi.
Davutoğlu 24 Haziran’daki seçimlerde milletvekili adayı olmamıştı.
yeniakit.com.tr
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