Erdoğan ve Aliyev tüm dünyaya seslendi: Bugüne kadar bu işi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan’ı 24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan’a gerçekleştirmesinin, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

- 24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık. Bizden önce milletvekili arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra da iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim.

- Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.

- Tanap bizler için hayati bir proje..Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor.

- Türkiye Savunma Sanayii'nde muhtaç bir milletken ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendi karşılar hale geldi.

- Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz.

- FETÖ ile mücadelede verdiği destek için Aliyev'e teşekkür ediyorum

- Dağlık Karabağ meselesini hiç bırakmadık hep üzerine gittik. Malum Nahçivan ile karayolu arasında sıkıntılar aşılmış durumda. Gerekirse demiryolu inşa edilebilir.