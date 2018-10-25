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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!

AK Parti içinden yapılan, "Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenebilir" önerisine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kaybedilse dahi sigarayla mücadelede geri adım atılmayacağını belirtti.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!

AK Parti Kızılcahamam’da kamp düzenledi. Kampta MYK toplantısında gündeme gelen, trafik denetimleri ve kapalı alanda sigara içme yasağına yönelik cezalar tartışıldı.

AK Parti kurmayları, sigara yasağı ile ilgili denetimler ve verilen cezalar nedeniyle eleştiri aldıklarını, yerel seçimlere giderken bu denetimlerin artırılmasının partiye oy kaybettirebileceği endişesini dile getirdi. Sigara içilmemesi konusunda her platformda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarının denetimler konusundaki endişesine katılmadığını söyledi.

"Varsın oy kaybedelim, acımayın"

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, sigara ve trafik denetimlerinin doğrudan insan sağlığı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz. Varsın oy kaybedelim, acımayın. Oy kaygısıyla hareket etmeyiz. Bu denetimler artarak devam etsin. Oy kaybedeceğiz diye düşünmeyin. Bundan taviz vermeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem belediyelerin hem de İçişleri Bakanlığının sigara ve trafik denetimlerini artırmasını, kurallara uymayanlara ceza verilmesinden geri durulmamasını istedi.

Valilikler düğmeye bastı 

Erdoğan’ın denetimlerin artırılması talimatından sonra, İçişleri Bakanlığının uyarısı ile tüm valilik ve kaymakamlıkların sigara denetimlerini artırdığı öğrenildi. Özellikle, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesinin arttığına dikkat çekilerek belediyeler, emniyet ve jandarma dâhil olmak üzere bu konuda yetkili olan tüm birimler tarafından çapraz denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:28
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