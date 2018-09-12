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Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belli oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:11
Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belli oldu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili 2 kararname şöyle:

Karar sayısı 2018/162

Ekli "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3'üncü madderi gerğince karar verilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9429 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 13'üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2) Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşır. "
MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Karar Sayısı: 2018/163

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim şirketi Yönemi Kurulununun ekli listede belirtilen başkan vekili ve üyelerinden oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer Sönmez'in atanmasına 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddereli gerğeince karar verilmiştir.

1- Başkan Vekili Berat Albayrak 
2- Üye Salim Arda Ermut 
3- Üye Hüseyin Aydın
4- Üye M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
5- Üye Prof. Dr. Erişah Arıcan 
6- Üye Fuat Tosyalı 
7- Üye Zafer Sönmez

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 07:11
  1. Aydın
  2. varlık fonu

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