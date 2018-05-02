Erdoğan uyarmıştı! PKK yandaşları İşveç'te...
İsveç'te 1 Mayıs kutlamaları sırasında yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, İsveçli bir kişiye saldırdı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:57
İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları sırasında yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK sempatizanları, yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşını linç etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI!
Terör örgütü PKK sempatizanlarından biri tarafından kaydedilen görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör destekçisi Batı'ya yönelik "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Mayın tarlasında geziyor, koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokar." sözlerini akıllara getirdi.
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