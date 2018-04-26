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Erdoğan uyardı: "Adayları tutup bana getirmeyin"

24 Haziran erken seçimleri için AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için başvurular önceki gün alınmaya başlandı. AK Parti’de başvurular hem genel merkeze hem de il başkanlıklarına yapılabilecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:36
Erdoğan uyardı: "Adayları tutup bana getirmeyin"

Bu çerçevede dün ilk aday adayları genel merkeze gelmeye başladı. AK Parti erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engelli milletvekili adaylarından ise bin lira adaylık ücreti alıyor.

BAŞVURUSU SONRASI TEMAYÜL

Aday formlarında aday adaylarına kişisel bilgilerinin yanı sıra daha önce aldığı görevler, adaylık veya aday adaylığı başvuruları da soruluyor. Aday adaylarına hangi seçim bölgesinden aday olmak istedikleri konusunda iki tercihte bulunmaları istenirken eğitim durumu varsa partide aldığı görevler de isteniyor. AK Parti’de aday adaylığı için son başvuru tarihi 29 Nisan. Bu tarih sonrasında mülakat ve temayül yoklaması yapılacak. AK Parti’de oluşturulacak komisyonların yapacağı değerlendirmenin 3 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

MKYK ÜYELERİNE UYARI

AK Parti'de işleyen süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da MKYK üyelerine önemli uyarılar geldi. Önceki gün toplanan MKYK’da Erdoğan “Aday adaylarının elinden tutup bana getirmeyin. Hele hele bürokratları asla. Bize temiz arkadaşlar lazım" mesajı verdi. Diğer yandan AK Parti'de manifesto ve seçim beyannamesi için strateji ekibi oluşturulduğu öğrenildi. Aralarında akademisyenlerinin de yer aldığı strateji dün ikinci toplantısını yaptı.

(Yenişafak)

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:36
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. aday

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