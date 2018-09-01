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Başkan Erdoğan uyardı: 15 Temmuz'u yaşamayın

Kırgızistan'da temaslarda bulunan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kırgızistan'ı FETÖ konusunda uyaran Erdoğan, "15 Temmuz ile ilgili sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz" dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
Başkan Erdoğan uyardı: 15 Temmuz'u yaşamayın

Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi.

"15 TEMMUZ İLE İLGİLİ SIKINTIYI YAŞAMAYIN İSTİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'daki FETÖ tehlikesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması gelecekle ilgili 15 Temmuz ile ilgili sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu iki ülke arasında gündemden çıkararak olumlu gündeme odaklanmak iki ülke yararına faydalı olacaktır. Kırgızistan'a eğitim kültür kalkınma desteğini sürdüreceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya iki ülkenin heyetleri katıldı. Toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin ilerletilmesi başta olmak üzere pek çok konu üzerine görüşme gerçekleşti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan

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