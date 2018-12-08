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Başkan Erdoğan, Üsküdar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:10
Başkan Erdoğan, Üsküdar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da yapılan toplu açılış töreni sonrasında Üsküdar Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le ve belediye görevlileriyle bir araya geldi.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü oyuncu Hasan Kaçan ve İpek Tuzcuoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle sohbet etti.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:10
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