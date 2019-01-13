Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar."

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13 Ocak 2019 Pazar 14:01
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:01
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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