Erdoğan, "Ülkemizin demokrasisine de hukuk devleti niteliğine de hak ve özgürlükleri konusundaki samimiyetine de kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz"

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14 Aralık 2018 Cuma 11:33
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:33
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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