Başkan Erdoğan TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğani TÜSİAD üyelerini Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Kabulde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer aldı.

ERDOĞAN'DAN SONRA FUAT OKTAY DA HEYETİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünden sonra TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.