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Başkan Erdoğan Türkmen milletvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:34
Başkan Erdoğan Türkmen milletvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekilleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 16:34
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkmen Milletvekilleri
  4. Irak Temsilciler Meclisi
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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