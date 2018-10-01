Başkan Erdoğan: Kimse Kıbrıs ve Ege'de Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atamaz!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ege Denizi'ndeki genel durumlar ile ilgili sert sözler söyledi. Erdoğan, "Hiç kimse Kıbrıs ve Ege'de, Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atamaz" dedi.