Başkan Erdoğan: Kimse Kıbrıs ve Ege'de Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atamaz!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.01 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ege Denizi'ndeki genel durumlar ile ilgili sert sözler söyledi. Erdoğan, "Hiç kimse Kıbrıs ve Ege'de, Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atamaz" dedi.
YORUM YAZ