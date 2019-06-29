Erdoğan, “Türkiye’ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir. Başka yerde fail aramasınlar. Kayıt ve belgeler ortada” dedi. Erdoğan, “Türkiye’ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir.

Erdoğan, “Türkiye’ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir. Başka yerde fail aramasınlar. Kayıt ve belgeler ortada” dedi.

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