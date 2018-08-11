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Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Rize'de halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda bulunan dolar miktarını açıkladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:04
Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de halka hitap etti.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini hedef alan son hamlelerini eleştirerek "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

"HUKUK DIŞINA ASLA ÇIKMAYIZ"

"Türkiye'ye tehdit sökmez." diyen Erdoğan, "Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ELİNDE NE KADAR DOLAR VAR?

Başkan Erdoğan, artan dolar ve euro'daki artışa da değindi. Merkez Bankası'nın elindeki son dolar miktarını da açıklayan Erdoğan, "Biz geldiğimizde, 27 buçuk milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 132'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:04
  1. Rize
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump
  4. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    Merkez bankasının dolarları merkez bankası kasasındamı ? yoksa amerikadaki bankalardamı saklanıyor?
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