Erdoğan: Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır

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15 Ocak 2019 Salı 12:56
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:56
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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