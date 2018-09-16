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Şampiyonlar ödüllerini Erdoğan'dan aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finali ile ödül törenine katılarak yarışmacılara ödüllerini verdi.

16 Eylül 2018 Pazar 14:49
Şampiyonlar ödüllerini Erdoğan'dan aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği organizasyona 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finalinde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde şunları söyledi:

"Perşembe gününden bu yana çok farklı bir yarışmaya Dünya Ralli Şampiyonasına şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalda yayınlanması, 800 milyon insanın takip etmesi, ülkemizin güzelliklerinin yayınlanmasında vesile olan bu ralliyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız, beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz."

TANAK 1. OLDU

Türkiye’de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris’te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın son gününde pilotlar şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Son etapta yarışan araçlar parkurlarda tozu dumana kattı. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda pilotlar oldukça zorlu buldukları Türkiye Rallisi’nde heyecan ile korkuyu aynı anda yaşadı.

Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise Yenizelandalı Hayden Paddon oldu.

Şampiyonda 4.’lüğü Finlandiyalı Teemu Suninen 5.’liği Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.

ŞAMPİYONA, GÖRÜLMEMİŞ HEDİYE

Ralli şampiyonuna, Uluslararası Otomobil Sporları Birliği (FIA) organizasyonlarında daha önce tanık olunmamış farklı bir hediye verilecek. TOSFED, WRC tarihinde ilke imza atarak şampiyona, 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verecek. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girecek.

Türkiye Rallisi'nde 72 gözetmen, 350 sektör olmak üzere 912 kişi görev yaptı. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden 19 FIA üst düzey görevli, 30 derecelendirme ve televizyon yayını görevlisi olmak üzere 49 yabancı görev aldı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:49
  1. Muğla
  2. Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC)
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    Koca devlet başkanı ralli şampiyonasınamı kaldı yani.
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