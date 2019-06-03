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Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor."

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
Erdoğan: "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor."
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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Terör
  3. türkiye

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