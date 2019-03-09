Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."

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