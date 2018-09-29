Erdoğan, Türkiye düşmanı Cem Özdemir'i takmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yaparak şansölyeliğe oynayan Cem Özdemir'i takmadı.29 Eylül 2018 Cumartesi 10:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Steinmeier ve Erdoğan yemekten önce üst düzey isimleri kabul etti.
Türk düşmanlığıyla prim yapan Cem Özdemir de geceye davet edildi
Yemekten önce ise kabul edilenler arasında Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de vardı.
'Tanımlanamayan cisim' Cem Özdemir
Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yapmaya çalışan Cem Özdemir Erdoğan'a, "Umarım daha sonra konuşmak için fırsat buluruz." dedi.
Der Spiegel gazetesi ise bu karşılaşmayı haber yaptı ve haberinde, "Erdoğan tanımlanamayan bir cisim gibi ona baktı ve reaksiyon göstermedi." ifadelerini kullandı.
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