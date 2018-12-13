0553 313 94 23

Erdoğan: "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."

13 Aralık 2018 Perşembe 14:32
Erdoğan: "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
    1. Konya'ya nöbete gelen doktor YHT..
    2. İsrail zorbalıkta sınır tanımıyor!..
    3. "Türkiye Fikir Kongresi"ne başvurular..
    4. Ekonomistler Merkez Bankası faiz..
    5. Özel Harekat'ın tatbikatından nefes..
    6. Almanya'da Müslümanlara yönelik..
    7. İkinci 100 günde "ulaştırma ve..
    8. Beyoğlu'ndan 3. Havalimanı'na nasıl..
    9. Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Diyanet dini istismar eden örgütlere..
    12. Üzerine demir kapı devrilen çocuğun..
    13. Fatih Terim'in "basit yaralama"..
    14. Avrupa'da yine gösteri hazırlıkları..
    15. Gençlik ve sporda 100 günlük eylem..
    16. YHT kazasına ilişkin olay yeri..
    17. Güney Afrika'da iki kişiye..
    18. Silivri'den İstanbul Havalimanı'na..
    19. TBMM KİT Komisyonu
    20. İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!