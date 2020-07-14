Erdoğan Turan Ermiş kimdir nerelidir? Erdoğan Turan Ermiş hayatı biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Çatalca Kaymakamı da değişti. Erdoğan Turan Ermiş İstanbul Çatalca’nın yeni kaymakamı oldu.

Erdoğan Turan Ermiş kimdir?

28.03.1973 yılında Diyarbakır Ergani İlçesinde doğdu. İlkokulu Muğla'nın Ula İlçesi, Ortaokul ve Lise Eğitimini Diyarbakır Merkezde tamamladı.1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Akabinde Ankara Barosu bünyesinde 1 yıl avukatlık stajı yaptı. 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında Devlet Personel Uzmanı unvanı aldı. 2000 yılı sonunda yapılan Kaymakamlık sınavını kazanıp Bursa Kaymakam Adayı olarak 3 yıl Kaymakamlık stajı yaptı.

Staj dönemi sürecinde Aksaray İline bağlı Eskil ve Gülağaç ilçelerinde Kaymakam Vekâletlerinin ardından 9 ay süreyle İngiltere'nin Londra şehrinde yurt dışı stajına gitti. Akabinde kura sonucu Niğde İli Çiftlik İlçesi Kaymakamlığına atandı.

2004- 2005 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek'te Asteğmen (303.Dönem) olarak askerliğini tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Aksaray İli Sarıyahşi Kaymakamlığı, 2009 Ağustos – 2010 Ağustos yılları arasında 1 yıl Yozgat Vali Yardımcılığı, 2010-2013 yılları arasında Kars Sarıkamış Kaymakamlığı, 2013-2015 yılları arasında Mardin İli Kızıltepe Kaymakamlığı, 2015 Ağustos-2016 Aralık yılları arasında Tokat İli Zile Kaymakamlığı görevini yürüten Erdoğan Turan ERMİŞ 30/11/2016 tarihli 2016/861 sayılı Kaymakamlar Kararnamesi ile Görele Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimine başlamış olup şu an tez aşamasında çalışmaları devam ediyor.

3 kız, 3 erkek olmak üzere altı çocuk babası olan Kaymakam Erdoğan Turan ERMİŞ, Uzm.Dr. Hatice ERMİŞ ile evlidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.