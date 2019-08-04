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Erdoğan: "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır."

04 Ağustos 2019 Pazar 17:13
Erdoğan: "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır."
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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:13
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