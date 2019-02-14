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Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."

14 Şubat 2019 Perşembe 16:34
Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:34
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