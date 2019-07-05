Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi içinyeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız."

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