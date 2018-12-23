Erdoğan, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi

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23 Aralık 2018 Pazar 20:52
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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