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Başkan Erdoğan, Trump'ın damadıyla görüşüyor

Resmi temaslarda bulunmak için başkent Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu dakikalarda bir görüşme gerçekleştiriyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
Başkan Erdoğan, Trump'ın damadıyla görüşüyor

Ankara bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli isimleri ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner başkentte temaslarda bulunacak.

Kushner, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Kushner'e, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Konusundaki Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook da eşlik ediyor.

Bir süredir Ortadoğu turunda olan ABD heyeti Türkiye öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etti. Heyet, İsrail-Filistin arasında başlatmak istediği yeni barış planı için destek arayışında.

Ortadoğu barışı konuşulacak

Heyetin, Türk yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde, Ortadoğu'daki gelişmeler ve barış sürecinde atılması gereken adımların ele alınması bekleniyor.

Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri'nde verdiği bir röportajda, "ABD'nin planının 90'lardaki Oslo Anlaşması da dahil, geçmişte sarfedilen gayretlerin üzerine inşa edileceğini" söylemişti.

ABD'nin planının, güvenlik, sınır, mülteci, Kudüs'ün statüsü gibi başlıkları kapsadığı belirtiliyor. Planın ayrıntılarının nisanda açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Trump'ın damadı
  4. Jared Kushner
  5. resmi temaslar

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