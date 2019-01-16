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Erdoğan: "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur"

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
Erdoğan: "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur"

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
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