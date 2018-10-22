0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde Pastör Brunson ile ilgili hukuki süreç ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Münbiç konusundaki yol haritasının hayata geçirilmesinin önemine işaret edilerek, İdlib mutabakatının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 00:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
    1. Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
    2. Mantar toplamak isteyen yaşlı çift,..
    3. Cezayir meclisinden 'çalışmalara..
    4. Zonguldak'taki uyuşturucu..
    5. Kablolara takılan şahin için kurtarma..
    6. Suriye uyruklu şahsın cesedi yol..
    7. Suudilere Almanya'dan sonra bir şok..
    8. Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu..
    9. ABD'de Raikkonen zafere ulaştı
    10. Bölgeyi karıştıracak iddia: Rakka'da..
    11. Kortizol düşüklüğü ve yüksekliği..
    12. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    13. Reyhanın faydaları nelerdir?
    14. Evlilikte öfke kontrolü için 3 önemli..
    15. Niğde'de feci kaza! Araçlar perte çıktı
    16. Sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi..
    17. Meteorolojiden yarın için sağanak..
    18. Demir eksikliği bu belirtiler ile..
    19. Meyve ve sebzeler nasıl kurutulur?
    20. O ülke diken üstünde! Kutlamalara..
    Eli kanlı Prens Selman'a şok! Tek tek çekiliyorlar
    Eli kanlı Prens Selman'a şok! Tek tek çekiliyorlar
    Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar
    Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete daha ortak! İmparatorluk kurmuşlar
    Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, Mardinli işbirlikçinin elinde'
    Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, Mardinli işbirlikçinin elinde'
    Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...
    Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...
    Suudi Arabistan cinayeti neden itiraf etti? Türkiye'nin özel taktiği...
    Suudi Arabistan cinayeti neden itiraf etti? Türkiye'nin özel taktiği...

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Suudi Arabistan'a bir destek de o ülkelerden geldi
    Suudi Arabistan'a bir destek de o ülkelerden geldi
    Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması! 'Hangi örgütün parmağı varsa...'
    Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması! 'Hangi örgütün parmağı varsa...'