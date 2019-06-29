Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım açıklaması!

Beyaz Saray, G-20 Liderler Zirvesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin, "İki lider karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve Suriye'deki ortak hedeflerin yerine getirilmesi dahil bir dizi konuyu görüştü. Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi ve Türkiye'yi savunma işbirliği konusunda NATO İttifakı'nı geliştirecek biçimde ABD ile çalışmaya teşvik etti" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylemişti. ABD'li yetkililer ise Türkiye'nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde "(S-400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil" demişti.

Erdoğan: Tahkim mahkemesine gideriz

Erdoğan daha önce de S-400'lerin Temmuz ayında teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.