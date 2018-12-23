Erdoğan-Trump görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümü artırma noktasında mutabık kaldıkları verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi23 Aralık 2018 Pazar 21:01
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.
YORUM YAZ