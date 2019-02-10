Erdoğan: "Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum"

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