0553 313 94 23

Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık üç haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır"- "Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı"

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:03
Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının açılışını yaptı

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık üç haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır." dedi.

Erdoğan, Manisa'da kurulan Tirsan Kardan Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Tirsan Kardan'ın sıradan bir eser olmadığını belirten Erdoğan, "Bunlar yıllar yılı özlemini duyduğumuz, hatta ağır sanayi diye ifade ettiğimiz adımların en önemli altyapısını teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Şaft parçasının bir otomobilin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte ben İstanbul'un Kasımpaşasından Perşembe Pazarı'nın hemen yanı başında orada şaft üretimi yaparlardı. Tabii artık teknoloji bu kadar ileri değil, daha uzun şaftlardı ve şaftın bütün torna tesviye işlerini yaparken ufacık dükkan. Kapın dışında bir ucu, diğer ucu tornada. Burada böyle bir sorun yok. Burada en ileri teknolojinin şu anda makinelerini gördüm, görüyorum. Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan inanıyorum ki artık 3 haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır. Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah'a hamdolsun bugünleri de özel sektörümüzle bütünleşmek suretiyle yakaladığımızı görüyorum."

- 830 kişiye istihdam sağlıyor

Bunun heyecanı ve coşkusu içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda fabrikada 830 personel çalıştığına işaret etti.

Erdoğan, "İnşallah burada da bin, bin 500 personelin çalıştığını görmek bu da tabii Manisa'nın istihdamına farklı bir katkıda bulunacaktır. Bir de burada beyaz yakalı diye ifade edilen yetişmiş elemanların çalışma miktarı da artacaktır. Bunlar da bizim yine iftihar vesilemizdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın Manisa ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, daha sonra fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hamza Dağ da katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:03
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tirsan Kardan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Bursa'da sondaj çalışmasında işçiler zehirlendi
    1. GÜNCELLEME - Bursa'da sondaj..
    2. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    3. Ne oynuyor, nasıl oynuyor oyunlarına..
    4. Trump'ın güvenlik danışmanından..
    5. GÜNCELLEME - Gaziantep'te iki aile..
    6. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    7. GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu..
    8. Ev alacaklara cep soruları
    9. Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin için..
    10. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    11. Maketten ev almak tehlikeli
    12. Manisa'da PepsiCo Fabrikası açılış..
    13. Dünyaca ünlü lojistik şirketi..
    14. Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının..
    15. Ihlamur ve arkadaşlarını mayıs ayına..
    16. Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de
    17. MHP'li belediye başkan adayı..
    18. Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı
    19. Sadık Çiftpınar, resmen Fenerbahçe'de
    20. Basketbolda maçın ardından
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi