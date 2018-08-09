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Erdoğan yurt genelinde teşekkür ziyaretlerinde bulunacak

24 Haziran seçimlerinde yüzde 52.6 oy oranı ile ilk turda seçilen Başkan Erdoğan'ın kendisine en yüksek desteği veren Bayburt’tan başlayarak yurt genelinde teşekkür ziyaretleri yapacağı bildirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:06
Erdoğan yurt genelinde teşekkür ziyaretlerinde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başlayacak.

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 59 milyon 354 bin 840 kişi oy kullandı.

Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 kişinin oyunu alarak yeni sistemin ilk başkanı oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize’den aldı. Buna göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.1 ile Bayburt’tan en yüksek desteği görmüştü.

YARIN BAŞLIYOR

Ardından ikinci sırada yüzde 77.1 ile Gümüşhane’den en yüksek oyu alan Erdoğan, üçüncü sırada ise yüzde 76.9 ile de Rize’den oy aldı. Erdoğan’a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69.4 ile Trabzon geliyor. Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile start verdi. Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane’deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Erdoğan, cumartesi Rize, pazar ise Trabzon’a gidecek.

HEP BİRİNCİ

Erdoğan’ın ilerleyen günlerde teşekkür ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor. Bayburt, 16 Nisan 2017 referandumunda da yüzde 81.70 ile yine Türkiye’de birinci sırada yer alan il olmuştu.

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah’a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk. Bu anlamda bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz” demişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 07:06
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Gümüşhane
  5. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. teşekkür
  7. ziyaret

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