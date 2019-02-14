0553 313 94 23

Erdoğan: "Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur."

14 Şubat 2019 Perşembe 17:57
Erdoğan: "Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    1. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    2. Almanya'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'ye..
    3. "Şehirlerimizi düzenledik,..
    4. Bilecik, Genç Türkiye Kongresi..
    5. Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara..
    6. Demirkol genç çiftlerin nikahlarını..
    7. Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda..
    8. Altınöz, “İttifak arayışımız yok,..
    9. "İki parti omuz omuza mücadelemizi..
    10. Başkanı Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu..
    11. Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm..
    12. Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi..
    13. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    14. Bolu'da durdurulan otomobilde platin..
    15. Dağlık alanda mahsur kalan köpeği..
    16. Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden..
    17. Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye..
    18. GRAFİKLİ - Türkiye-Rusya-İran Üçlü..
    19. İzmir'de denizde ceset bulundu
    20. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    21. Manisa'da otomobil ile kamyonet..
    22. Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti..
    23. Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler..
    24. Akıma kapılarak yaralanan Alim, 14..
    25. Kütahya'da kar yağışı
    26. Maduro ve Guaido destekçileri yeniden..
    27. Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne..
    28. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?..
    29. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de..
    30. Antalya'daki kuyumcu cinayeti..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı